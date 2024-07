Surafel è scomparso da tre giorni: "Aiutateci a trovarlo"

Surafel, un ragazzo etiope che vive a Fidenza, è scomparso da tre giorni. Domenica 7 luglio è andato nella chiesa Ortodossa Etiopica di via Garibaldi a Parma. Dopo la messa, che frequenta abitualmente non ha più fatto ritorno a casa. I suoi familiari hanno lanciato un appello sui social, con le indicazioni per chi dovesse avere informazioni relative al giovane. "Aiutatemi a trovare il ragazzo nella foto: si chiama Surafel. È andato in chiesa domenica mattina e non è tornato. Vive a Fidenza, Parma, Italia. Se qualcuno lo vede, per favore chiami il 112, il 113 o i numeri sottostanti (00393277870739 whatsapp, imo, telegram) (0039 376 049 7258 whatsapp, telegram)"