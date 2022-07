Svaligia le auto nel parcheggio sotterraneo di viale Fratti: bloccato e arrestato dopo un inseguimento

Arrestato per aver scassinato e derubato alcune auto nel parcheggio sotterraneo della “Casa della Salute”. Ieri notte un equipaggio delle Volanti è stato inviato in viale Fratti nel parcheggio sotterraneo dopo la segnalazione di alcuni furti ai danni delle macchine parcheggiate. Giunti sul posto, gli agenti hanno ascoltato colui il quale aveva chiamato il 113 denunciando i fatti. Si trattava di una delle vittime che, non appena salito a bordo della sua auto si era accorto che la vettura era stata svaligiata: rubati uno zaino di una nota marca di colore nero, un paio di airpods, un profumo, un orologio e alcune monete. A quel punto sono scattate le indagini e gli agenti hanno notato un soggetto con fare sospetto, il quale, alla vista dei poliziotti, è scappato. Ne è scaturito un inseguimento, e il presunto responsabile dei furti è stato intercettato in viale Mentana.

Raggiunto dai poliziotti, si è mostrato particolarmente nervoso e agitato, dicendo di aver fatto uso poco prima di droga. A quel punto è scattato un controllo e l’uomo è stato trovato in possesso di un coltello lungo complessivamente 19 centimetri, di un cacciavite, chiavi di più autovetture, un cellulare, un paio di “airpods”, un portafoglio, nonché svariate monete di piccolo taglio.

Venivano rinvenuti anche uno zaino di colore nero avente marca corrispondente a quella dello zaino della vittima derubata, all’interno del quale erano presenti un profumo e un orologio, nonché una sacca di colore bianco contenente guanti e attrezzi da lavoro.

?La vittima ha riconosciuto i propri oggetti, a quel punto gli agenti decidevano di estendere il controllo su tutte le autovetture presenti nel parcheggio, constatando che tre erano state forzate e svaligiate. Pertanto, i proprietari degli stessi, i quali riconoscevano la merce rinvenuta al presunto ladro e nella disponibilità dello stesso, venivano invitati a sporgere querela. L’uomo, un 41enne italiano, è stato quindi arrestato.