Svaligia tre volte ristoranti, un barbiere e un centro estetico: finisce in carcere

Nella mattinata del 29 maggio la Squadra Mobile ha dato esecuzione ad un ordine di carcerazione, emesso dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Ordinario di Parma – Ufficio Esecuzioni Penali, nei confronti di un giovane ventinovenne parmigiano che, a seguito di attività di indagine della Squadra Mobile, è risultato essere l’ autore di cinque furti commessi tra luglio ed agosto 2023 consumati ai danni di esercizi commerciali di Parma. L’uomo, attualmente detenuto presso la casa circondariale di Bologna, dovrà scontare in ragione dell’atto cui è destinatario la pena detentiva di un anno, quattro mesi ed otto giorni. I furti sono stati consumati ai danni di tre noti ristoranti della città, di un negozio di barberia e di un centro estetico. In tutte le circostanze, dopo aver forzato la porta di ingresso e aver infranto la vetrina, si introduceva, di notte, all’interno degli esercizi commerciali per asportare oggetti e denaro. In alcune circostanze venivano sottratti tablet, pc ed anche i fondi cassa per un bottino ammontante a svariate centinaia di euro.