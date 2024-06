Sversamento di liquido pericoloso sulla A1: intervengono i vigili del fuoco

Mercoledì, intorno alle 17.30, una squadra della sede Centrale di via Chiavari del Comando Vigili del fuoco di Parma è intervenuta in Autostrada A1, nell'Area di servizio del Cortile S.Martino Est per una copiosa perdita di sostanza pericolosa da un autoarticolato. La perdita della sostanza infiammabile proveniva da una piccola cisterna da circa 800 litri contenente diluente esausto.

Il personale dei vigili del fuoco, coordinato dal funzionario di turno Fabrizio Finuoli, è intervenuto con un equipaggiamento Nucleo biologico chimico radiologico per la messa in sicurezza e per le operazioni di travaso che, alle ore 21, erano ancora in corso. Sul posto anche la Polizia Stradale il personale di ARPA Parma e Autostrade per l'Italia.