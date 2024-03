Tabiano, bivaccano in un albergo chiuso: denunciati due giovani

La scorsa notte due pattuglie della Compagnia di Salsomaggiore, impegnate nei controlli del territorio finalizzati al contrasto dei reati predatori, sono prontamente intervenute nella frazione di Tabiano, presso una delle tante strutture alberghiere attualmente chiuse, dove il proprietario aveva segnalato, a seguito dell’attivazione dell’allarme, la probabile presenza di intrusi. I militari sono arrivati in maniera rapida sul posto e, dopo aver controllato l’esterno, sono entrati nella struttura, dove hanno sorpreso due giovani, un ragazzo e una ragazza di circa 20 anni, stranieri, che si erano accampati a dormire all’interno. I due, in Italia senza fissa dimora, sono stati accompagnati presso la caserma per le operazioni di identificazione e sono stati denunciati per invasione di edifici.