Tabiano, controlli nelle strutture assegnate ai rifugiati

Il Comando Compagnia dei Carabinieri di Salsomaggiore Terme, nella giornata di ieri, ha messo in campo un dispositivo rinforzato di uomini e mezzi provenienti dal territorio della giurisdizione. Ulteriori 6 pattuglie della Stazione Carabinieri della località termale, coadiuvate da personale in abiti civili del Nucleo Operativo e Radiomobile, e da personale del Nucleo Ispettorato del Lavoro e del NAS di Parma, hanno eseguito controlli a tappeto in tutta la giurisdizione. Le verifiche effettuate con l’ausilio di personale dei Reparti Speciali (NIL e NAS) hanno interessato alcune strutture ricettive site nella zona centrale della cittadina termale, al termine delle quali non sono state registrate irregolarità. Il controllo e’ stato esteso anche all’area mercatale di via Pascoli, al parco Mazzini, all’area della stazione ferroviaria ed alla zona commerciale per la prevenzione di qualsiasi forma di reato. I controlli hanno interessato anche la frazione di Tabiano Bagni, con particolare riferimento alle strutture di accoglienza per rifugiati. Le ispezioni dei parchi e delle zone cittadine maggiormente frequentate hanno permesso di individuare e segnalare alla Prefettura di Parma perché consumatori di stupefacenti tre persone, di età compresa fra i 25 ed i 32anni trovati in possesso di modiche quantità di sostanze psicotrope. Per tutti, si aprirà un procedimento amministrativo di verifiche periodiche, volto a disincentivare il consumo di stupefacenti. Durante il servizio, i Carabinieri della Compagnia di Salsomaggiore Terme hanno controllato 23 autovetture e 53 persone, nonché tutti i soggetti sottoposti al regime degli arresti domiciliari o misure di sicurezza emesse dall’Autorità Giudiziaria competente.