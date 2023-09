Tagliano i cavi di rame lungo i binari e mandano in tilt la circolazione dei treni: due denunce

E' stato sorpreso lungo i binari della linea ferroviaria Parma - La Spezia all'altezza della galleria della stazione di Fornovo mentre stava cercando di tagliare in pieno giorno, verso le ore 16.30, i cavi di rame di un deviatoio dell’apparato elettrico che alimenta la rete ferroviaria delle Ferrovie dello

Stato. Il maldestro tentativo ha provocato un guasto sul circuito di binario della stazione di Fornovo mandando in tilt la circolazione ferroviaria.

L’uomo è stato notato da tecnici delle ferrovie, all’imbocco della galleria della stazione, intervenuti sul posto per risolvere l’anomalia strumentale causata proprio dalla sua azione. I tecnici hanno chiesto l’intervento della polizia locale. All'arrivo degli Agenti l’uomo ha tentato la fuga in sella ad una bicicletta, ma è stato prontamente fermato, identificato e accompagnato presso gli uffici.

Dell’accaduto veniva informata la polizia ferroviaria di Parma il cui personale sopraggiungeva in supporto alla polizia locale. E' stato quindi effettuato un sopralluogo congiunto tra la Polfer e la polizia locale nella zona interessata dal fatto; gli Agenti e il personale RFI sul posto riscontravano diversi cavi di rame tranciati per diversi metri. Durante le indagini gli Agenti della Polizia Locale sono venuti a conoscenza anche di un altro taglio di cavi di

rame che, qualche ora prima, aveva causato un ulteriore guasto di un altro deviatoio sempre all’interno della stazione ferroviaria di Fornovo di Taro.

Grazie al sistema di videosorveglianza gli agenti hanno identificato anche un altro uomo. Le due persone, entrambe della provincia di Parma, sono state deferite in stato di libertà per concorso nella commissione dei reati di furto, interruzione di pubblico servizio e danneggiamento. Grazie al pronto intervento dei tecnici, la circolazione ferroviaria è stata subito riattivata nella stazione di Fornovo. L'episodio non ha causato nessun pericolo per i convogli e i passeggeri.