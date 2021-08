Tangenziale Nord: i poliziotti salvano un capriolo ferito

Vagava lungo la tangenziale Nord, nella corsia di sorpasso, in direzione Reggio Emilia. Nella nottata tra lunedì e martedì un capriolo ferito è stato salvato dai poliziotti delle Volanti, avvertiti da un automobilista di passaggio. Verso le 2.30, infatti, dopo la chiamata al 113 gli agenti sono andati sul posto per salvare l'animale e mettere in sicurezza la circolazione stradale. I poliziotti hanno visto il capriolo, disteso sul manto stradale tra il guardrail e la corsia di sorpasso. Aveva ferite ad una gamba e alla testa. Dopo aver chiuso temporaneamente la corsia di sorpasso è stato attivato il protocollo per il soccorso della fauna selvatica. Un veterinario del Centro Recupero Animali Selvatici di Reggio Emilia il veterinario ha preso in cura il capriolo: dopo la guarigione sarà rimesso in libertà.