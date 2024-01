Tangenziale nord, perde il controllo dello scooter e finisce sull'asfalto: è grave

Brutto incidente all'alba in tangenziale nord a Parma, all'altezza dell'uscita che porta al quartiere San Leonardo. L'ambulanza del 118 con a bordo i sanitari è intervenuta alle 4,25, perché il conducente di uno scooter aveva perso il controllo cadendo sull'asfalto rovinosamente assieme al passeggero. Uno dei due è finito all'Ospedale con ferite gravi e si trova al momento ricoverato nell'area codici rossi. Ma non sarebbe in pericolo di vita. L'altro ha riportato ferite lievi, giudicate guaribili in pochi giorni.