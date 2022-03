Tangenziale Nord, scontro tra auto e camion: un ferito

Un brutto incidente si è verificato nel pomeriggio a Parma, nel quartiere Crocetta alle 16:20. All'ingresso della tangenziale, un'auto e un camion sono entrati in collisione. Ha avuto la peggio il conducente dell'auto, trasportato al Pronto Soccorso con un codice di media gravità. Necessario l'intervento dei vigili del fuoco per la messa in sicurezza dell'area. Dalla caserma di Via Chiavari è stato inviato solamente un mezzo: si sono formate lunghe su via Emilia Ovest. Sul posto anche gli operatori del 118.