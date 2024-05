Tassista preso a calci e pugni in Borgo Tommasini

Un episodio che vede ancora i giovani al centro della cronaca. La violenza dei bulli, questa volta, colpisce un tassista. Come riporta La Gazzetta di Parma, sabato sera intorno alle 20, un uomo è stato aggredito da un gruppo di giovani nel centralissimo Borgo Giacomo Tommasini. Mentre con il taxi transitava lungo la via, uno di loro avrebbe colpito la macchina con un calcio. L'autista ha fermato l'auto ed è sceso per cercare di capire cosa fosse successo, ma a quel punto è stato circondato da sei, sette ragazzi tutti della stessa comitiva ed è stato preso a calci e pugni. Sull'episodio indaga la Polizia, avvertita da un passante che ha visto la scena.