Tavolini ammassati e clienti senza mascherina: chiuso un locale di via Farini

Assembramenti, clienti seduti ai tavolini esterni senza mascherina e ammassati, una situazione di assoluta irregolarità per quanto riguarda le norme anti Covid-19. Un locale di via Farini a Parma è stato chiuso per cinque giorni durante alcuni controlli effettuati dalla polizia di Stato, in collaborazione con la polizia locale, finalizzati alla verifica del rispetto delle norme anti-Covid 19. Secondo quanto ricostruito dai poliziotti davanti al locale erano presenti circa 250 persone, ammassate proprio di fronte all'ingresso. La situazione- oltre al numero esorbitante di persone - era aggravata dal fatto che molti clienti non indossavano la mascherina, senza rispettare nemmeno la distanza interpersonale, e dalla presenza di tavolini ammassati tra loro..

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.