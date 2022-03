Taxista pestato da una baby gang in stazione: denunciati tre giovani

I carabinieri della stazione di Parma centro, al termine di un alcune indagini, hanno denunciato tre giovani (un maggiorenne e due minorenni) che, la mattina del 5 marzo, avrebbero pestato un taxista in stazione. I tre, da Sissa Trecasali, avrebbero prenotato il servizio taxi e chiesto al conducente di essere accompagnati alla stazione di Parma.

Giunti a destinazione, con la scusa di dover recuperare i 40 euro necessari per pagare la corsa, andando a prelevarli al bancomat, sarebbero scesi dall’auto e dividendosi si sarebbero allontanati con passo veloce nel tentativo di far perdere le proprie tracce. Il taxista, intuite le intenzioni dei ragazzi, sarebbe sceso dal veicolo, riuscendo a bloccare la ragazza che, per divincolarsi dalla presa, avrebbe sferrato una ginocchiata nell’inguine della vittima, chiamando in soccorso un gruppo di conoscenti. Spaventato per l’arrivo dei giovani e dolorante, il taxista si sarebbe allontanato, raggiungendo il pronto soccorso dell’Ospedale Maggiore da dove è stato dimesso con una prognosi di 8 giorni.

Le indagini dei carabinieri sono iniziate analizzando il filmato dall’impianto di videosorveglianza all’interno dell’abitacolo e successivamente verificando gli intestatari dei numeri di cellulare, con cui è stato richiesto alla centrale l’invio del taxi a Sissa Trecasali. Al termine delle indagini i militari hanno denunciato, alla Procura di Parma, la persona maggiorenne per lesioni ed insolvenza fraudolenta e, alla Procura per i minorenni di Bologna, i minori per insolvenza fraudolenta.