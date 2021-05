Teenager e covid: Pedemontana presenta “Adolescenti al Centro”

Ci si è messo pure il covid a complicare una fase della vita già di per sé difficile come l’adolescenza. Ma come Educatori siamo chiamati a trovare le opportunità nascoste in ogni nuova sfida, arricchendo la prospettiva con cui il genitore, l’insegnante e, più in generale il mondo adulto, si avvicina ai ragazzi e alle ragazze nella loro quotidianità.

Per confrontarsi sulle difficoltà e acquisire quegli strumenti utili per risolvere disagi e conflittualità, il Centro per le Famiglie distrettuale gestito da Pedemontana Sociale, in collaborazione con l’Unione Montana Appennino Parma -Est, l’Ausl e le cooperative Auroradomus e Connessioni, ha organizzato “Adolescenti al Centro”, un ciclo di cinque incontri tematici con esperti (psicologi, psichiatri, psicoterapeuti ed educatori specializzati nel campo “Adolescenza”) che si svolgeranno dal 25 maggio al 28 settembre 2021, e che verranno presentati giovedì 13 maggio alle ore 16 in diretta sulla pagina Facebook di Pedemontana Sociale (@Pedemontanasocialeparma).

Alla presentazione, insieme ai professionisti-relatori degli incontri, interverranno Maristella Galli (Presidente di Azienda Pedemontana Sociale e Sindaca di Collecchio) e Giordano Bricoli (Vicepresidente Unione Montana Appennino Parma Est e Sindaco di Langhirano). Per partecipare agli incontri, di cui i primi tre in videoconferenza e gli ultimi due in presenza, sarà obbligatorio prenotarsi contattando il Centro per le Famiglie allo 0521 331395 o via mail all’indirizzo famiglie@pedemontanasociale.pr.it.