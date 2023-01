Temperature sottozero, previsti -4 e -6 gradi: allerta meteo in provincia di Parma

Allerta meteo gialla per temperature rigide in provincia di Parma. Nella giornata di domani, sabato 28 Gennaio, la persistenza di correnti fredde nord-orientali manterrà basse le temperature soprattutto in area appenninica. Si prevedono temperature medie giornaliere comprese tra -4 e -6 gradi sulle quote più alte dell'Appennino centro-occidentale.