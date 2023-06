Rimane temporaneamente chiusa al traffico la statale 9 “Via Emilia” a Fidenza per consentire la pulizia del piano viabile da un ingente quantitativo di gasolio che si è riversato su strada in seguito allo scontro tra un’autovettura e un mezzo pesante. Fino al termine delle operazioni di bonifica la circolazione resta indirizzata sulla ex SS9 – nel Comune di Fidenza – tra il km 223,500 e il km 228.