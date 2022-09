Tenta di ingannare gli agenti mostrando la carta d'identità di un'altra persona, denunciato

Durante un controllo di routine nel quartiere San Leonardo è stato fermato l'autista di un ciclomotore che ha dichiarato di aver scordato la patente di guida e ha esibito agli agenti di polizia locale la fotocopia di una carta d'identità italiana dove l'immagine della persona non coincideva col volto della persona. Al fine di accertarne l'effettiva identità, l'uomo è stato accompagnato presso il Comando di polizia locale per essere sottoposto a fotosegnalamento e qui ha dichiarato i corretti dati personali, di essere cittadino moldavo e che la persona ed i dati indicati nella copia esibita appartenevano ad un altro connazionale residente in città, e di aver tentato di ingannare gli agenti in quanto privo di patente di guida perché mai conseguita.

Per il 25enne, domiciliato in città, è scattata la sanzione per guida senza patente e ed è stato denunciato per non aver ottemperato ad un ordine di espulsione del Questore ai sensi del Testo Unico sull'Immigrazione.