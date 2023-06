Tenta di rapinare un negoziante in centro, nei guai un 19enne

Ffoglio di via obbligatorio dal Comune di Parma per tre anni nei confronti di un cittadino senegalese di 19enne, resosi responsabile di un tentativo di furto di un orologio insieme ad un complice ai danni di un negoziante del centro cittadino. Nell’occasione il 19enne aveva fatto da “palo” mentre il suo complice, armato di una forbicina, aveva tentato di rubare l’orologio da un espositore.

Una volta scoperti i due avevano tentato di darsi alla fuga, ma erano stati subito bloccati dalla volante allertata dal negoziante e tempestivamente intervenuta. Il 19enne, compiutamente identificato, è già conosciuto alle forze dell'ordine per numerose segnalazioni di polizia anche per il reato di furto. Inoltre dagli accertamenti svolti è emerso che lo stesso è solito intrattenere rapporti con persone pregiudicate. Pertanto, è stata applicata della misura di prevenzione del foglio di via obbligatorio dal Comune di Parma, il Questore ha emesso il relativo provvedimento di allontanamento dal Comune per la durata di anni tre.