Tenta di rubare bottiglie di superalcolici in un supermerxato: denunciato

Questa mattina una pattuglia di Carabinieri della Stazione di Collecchio ha denunciato per tentato furto un 40enne pregiudicato che è stato sorpreso mentre tentava di sottrarre della merce: varie bottiglie di alcolici e superalcolici, da un supermercato del posto. I militari sono prontamente intervenuti presso l’esercizio commerciale, chiamati dai dipendenti che avevano notato un uomo con uno zaino che si aggirava furtivamente tra gli scaffali e, pensando di non essere osservato, ha fatto scivolare della merce all’interno. Giunto alle casse l’uomo non ha pagato ma ha trovato ad attenderlo i Carabinieri che lo hanno sottoposto a perquisizione, rinvenendo e recuperando la merce, che è stata subito restituita ai responsabili del supermercato. Il 40enne è stato accompagnato in caserma per l’identificazione e le operazioni di legge, quindi, fatto salvo il principio di innocenza fino a sentenza definitiva è stato denunciato alla Procura della repubblica di Parma, per tentato furto aggravato. Per lui è stato anche avviato il procedimento per l’emissione del foglio di via obbligatorio dal comune di Collecchio.