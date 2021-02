Tenta di rubare centinaia di euro di merce in un supermercato: denunciato 25enne

Proseguono i controlli dei carabinieri del comando provinciale di Parma per contrastare i reati contro il patrimonio e lo spaccio di sostanza stupefacenti, nei quartieri e nelle vie più a rischio della città. Nella giornata di ieri, venerdì 26 febbraio, i militari del nucleo radiomobile hanno denunciato all'Autorità Giudiziaria un 25enne salvadoregno che aveva poco prima cercato di rubare merce per alcune centinaia di euro all'interno di un supermercato di Parma. II giovane, infatti, stava per uscire dall'esercizio commerciale con il bottino ma è stato fermato dagli addetti alla sicurezza. Nel frattempo una pattuglia dei carabinieri è arrivata sul posto: dopo l'identificazione il giovane è stato denunciato per furto.