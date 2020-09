Tenta di rubare in casa di una 90enne, poi la violenta: 17enne in manette

Si è introdotto all'interno dell'abitazione di un'anziana 90enne, che vive a Salsomaggiore Terme, per cercare di rubare. La donna si è accorta del tentativo di furto ed il giovane l'ha violentata. Sono pesantissime le accuse nei confronti di un 17enne, che ora si trova nel carcere minorile di Bologna: tentata rapina aggravata e violenza sessuale aggravata.

L'episodio è avvenuto nella giornata di sabato 5 aettembre: il minorenne, dopo essere entrato all'interno del cortile ha cercato di entrare in casa per rubare. Quando la 90enne lo ha visto lui l'ha costretta ad entrare in casa e l'ha violentata, scappando subito dopo.

Un vicino di casa dell'anziana ha sentito le urla della donna ed ha chiamato i soccorsi e i carabinieri. I militari, dopo un'indagine lampo, sono riusciti ad identificare ed arrestare il giovane, che ora si trova rinchiuso nel carcere minorile di Bologna.