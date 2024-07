Tenta di rubare in un parco giochi, colpo sventato

Fallisce il colpo in un parco giochi indoor di Parma. Sabato notte, intorno alle 3:30, un uomo si è introdotto all’interno della struttura probabilmente forzando la porta d’ingresso, con l’intento di rubare alcune bottiglie di alcolici (vino, birra ecc.) e il denaro presente in cassa. I movimenti del ladro sono stati colti dalla Centrale Operativa Sicuritalia che, dopo aver visionato accuratamente le immagini live del furto in corso, ha provveduto ad inviare immediatamente alcune pattuglie di Guardie Giurate, continuando a sorvegliare le operazioni del malvivente. Tra queste, l’uomo ha provveduto a bloccare la porta d’ingresso a vetri con una delle sedie trovate nella stanza, in modo da sbarrare la strada ad eventuali ingressi.

Arrivati sul posto, gli addetti alla sicurezza Sicuritalia hanno bloccato tutte le vie di fuga e insieme alle Forze dell’Ordine, prontamente giunte in loco, si sono introdotti nel locale. L’uomo è stato fermato e la refurtiva è stata totalmente recuperata. Da un successivo controllo, non sono stati rinvenuti gli arnesi utilizzati per forzare la porta d’ingresso. Sono in fase di valutazione i danni alla struttura che, da un primo sopralluogo, non risultano ingenti. Durante la colluttazione alcune bottiglie di vino rosso si sono spaccate a terra, sporcando il pavimento. Il colpo, comunque, è da considerarsi fallito.