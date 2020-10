Tenta di rubare una bicicletta davanti alla stazione: 38enne arrestato

Stava cercando di tranciare la catena che legava una bicicletta ad una ringhiera nei pressi della stazione per rubarla. Un marocchino di 37 anni è stato bloccato ed arrestato dai poliziotti delle Volanti che, nella notte tra domenica 11 e lunedì 12 ottobre hanno sorpreso il ladro in flagranza di reato per tentato furto aggravato. Erano da poco passate le ore 3 quando gli agenti hanno visto un giovane armeggiare vicino al mezzo a due ruote: i poliziotti hanno inseguito il ladro che è scappato da piazzale Carlo Alberto dalla Chiesa verso via Ireneo Affò, dove è stato poi bloccato. La bicicletta, danneggiata dall'azione del ladro, è stata sequestrata: per il 38enne, le cui iniziali sono R.T. è stato trattenuto presso le camere di sicurezza della Questura, in atteda del giudizio di convalida che si terrà oggi, lunedì 12 ottobre.

