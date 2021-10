Tenta di scippare una 43enne al mercato: denunciata giovane ladra

Prima l'ha osservata, mentre girava tra le bancarelle del mercato in piazzale della Pace a Parma, poi ha deciso di avvicinarla per tentare di rubarle il portafoglio all'interno della borsa. Un giovane, che ha cercato di derubare una 43enne residente a Parma, è stata fermata dai carabinieri e denunciata per tentato furto nel corso del mercato del giovedì in pieno centro. La ragazza, verso mezzogiorno, si è diretta verso la 43enne e ha infilato una mano della sua borsa: la donna si è accorta della presenza della ladra e l'ha bloccata. La donna ha detto alla giovane di andarsene: poi, dopo aver notato che la ladra avvicinava alcune persone anziane, ha chiamato i carabinieri. I militari, giunti sul posto in borghese, hanno individuato e fermato la ragazza. Per lei una denuncia per tentato furto.