Tenta di sfondare la porta di una pasticceria: preso 37enne

I Carabinieri della Stazione Carabinieri di Parma Oltretorrente hanno denunciato per tentato furto e danneggiamento un 37enne residente a Fontanellato. La sera tra il 25 e 26 gennaio, ha tentato di accedere all’interno dell’esercizio commerciale “Anima di Parma” di via Carlo Pisacane prendendo a spallate la porta e poi forzandola, con un asse di legno trovata nelle vicinanze. Non riuscendoci ha desistito. La titolare all’apertura si è accorta degli ingenti danni dovuti all’azione del malvivente e ha sporto denuncia presso la Stazione Carabinieri. La visione delle immagini della telecamera di sorveglianza posta all’esterno del bar ed i rilievi effettuati dal Reparto Investigazioni Scientifiche, che hanno acquisto le impronte papillari lasciate sul vetro della porta, hanno permesso di identificare l’uomo, già conosciuto alle forze dell’ordine, e di denunciarlo per tentato furto e danneggiamento.