Tenta di strangolare la sorella 15enne, in arresto l'ex Parma Belfodil

L'ex attaccante del Parma, Ishak Belfodil, è stato messo in custodia alla stazione di polizia francese di Elancourt (Yvelines) per violenza sulla sua sorellina di 15anni. A rivelare la notizia riguardante il centravanti algerino 31enne sono stati l'Afp e Le Parisien, che hanno spiegato come il calciatore in queste ore sia stato ascoltato dagli investigatori dopo un litigio con la ragazzina, che secondo quanto emerso avrebbe presentato tracce di strangolamento, seppur senza bisogno di cure.

L'attaccante algerino, ora in forza all'Al Gharafa in Qatar, ha giocato in Francia con il Lione prima di approdare in Italia, a Bologna, Parma, Inter, Livorno e di nuovo Parma. Dopo è stato in Belgio allo Standard Liegi, in Germania al Werder Brema, all'Hoffenheim e all'Hertha Berlino e, infine, all'Al Gharafa, dove nell'ultima stagione ha segnato 5 gol in 11 gare. Il fatto sarebbe accaduto nella casa di famiglia vicino Parigi, la polizia adesso ha 48 ore di tempo per decidere come agire e procedere eventualmente contro il centravanti.