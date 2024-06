Tenta di togliersi la vita in un bosco: i carabinieri lo salvano

Durante la notte, a Salsomaggiore, una pattuglia radiomobile ha rintracciato un 60enne, con problemi di depressione, che era fuggito nei boschi per suicidarsi con una cinghia (aveva già tentato un gesto simile in casa ma era stato salvato dal figlio per poi fuggire nella fitta boscaglia).

I militari riuscivano a rintracciarlo intento a legare la cinghia ad un ramo per reiterare il tentativo di suicidio ma riuscivano a farlo desistere dopo un dialogo durato quasi un'ora.