Tenta di uscire dal supermercato con 130 euro di merce non pagata: denunciato 46enne

Cerca di uscire dal supermercato con 130 euro di merce varia non pagata (tagliate di scottona e grana padano DOP e scatolette di tonn): individuato dalla vigilanza è stato fermato e denunciato dai Carabinieri dell’aliquota Radiomobile di Fidenza.

I Carabinieri dell’aliquota Radiomobile della Compagnia di Fidenza hanno denunciato in stato di libertà un 46enne italiano, residente nel comune di Salsomaggiore ritenuto il presunto autore di un tentativo di furto avvenuto in un supermercato alle porte della cittadina borghigiana.

I fatti risalgono alla settimana scorsa quando a seguito di segnalazione sopraggiunta al 112 da parte dell’addetto alla sicurezza i Carabinieri della Sezione Radiomobile sono intervenuti ed hanno fermato il presunto autore del tentativo di furto di merce varia, prelevata dagli scaffali del negozio.

L’uomo, era entrato nel supermercato come un normalissimo cliente e dopo aver preso il carrello aveva iniziato a girare fra le corsie del supermercato.

Il 46enne, apparentemente indeciso su cosa acquistare, ha girovagato con il carrello vuoto, fin quando ha raggiunto il banco frigo contenete la carne, già confezionata e pronta per essere acquistata. L’uomo dopo aver osservato i vari tipi di carne, ha selezionato quelli che più lo soddisfacevano, prelevando csì, diverse confezioni di “tagliata di scottona” e “scamone di scottona”.

Evidentemente non ancora “sazio” ha prelevato 11 pezzi di grana padano e 11 scatolette di tonno che ha riposto diligentemente nel carrello. L’uomo con tutta tranquillità, si poi diretto verso le casse, cercando di imboccare l’uscita comunemente detta “senza acquisti”, oltrepassando le barriere anti taccheggio.

L’uomo una volta oltrepassate le casse è stato avvicinato e fermato dal personale della sicurezza e contestualmente preso in consegna dai Carabinieri che, sopraggiunti in pochi minuti, dopo aver identificato l’uomo, recuperavano la merce non pagata restituendola agli aventi diritto. Il 46enne veniva accompagnato in caserma dove al termine degli accertamenti, fatto salvo il principio di innocenza fino a sentenza definitiva, è stato denunciato alla Procura della Repubblica perché ritenuto responsabile di tentato furto.