Tenta il furto ai danni di un'auto al parcheggio Toschi: denunciata 36enne

Nei giorni scorsi la Compagnia carabinieri di Parma ha intensificato l’attività di vigilanza nei vari parcheggi di Parma, purtroppo colpiti da alcuni furti sulle vetture asciate in sosta.

L’attività ha consentito di denunciare alla Procura della Repubblica di Parma una donna di 36 anni, di Parma, già gravata da vari precedenti di polizia per reati della stessa specie, ritenuta responsabile di un ulteriore tentativo di furto su un’autovettura.

In particolare i carabinieri della Stazione di Parma Centro, hanno ricevuta la querela circa il tentato furto su un veicolo Mercedes lasciato parcheggiato la settimana scorsa per una notte nel parcheggio interrato Toschi, con il danneggiamento della portiera anteriore lato guida, che ha permesso ad ignoti di accedere nella stessa, rovistare l’abitacolo, senza asportare nulla, per l’assenza di beni di valore.

I servizi svolti nei pressi dei parcheggi hanno permesso di identificare alcune persone sospette e dedite alla commissione di questi tipi di reati predatori. Questi dati sono stati riscontrati e confrontati con le immagini delle telecamere di videosorveglianza presenti nel parcheggio. La successiva attività di analisi dei video ha permesso di immortalare proprio il momento del tentativo di furto denunciato, dove proprio la 36enne è stata riconosciuta essere colei che materialmente ha eseguito il reato.