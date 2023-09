Tenta il furto di una felpa e di un jeans, in manette un 38enne italiano

Nel pomeriggio di mercoledì, 13 settembre, alle ore 15.30 circa, il personale delle Volanti della Polizia di Stato è intervenuto presso un negozio del centro commerciale Eurosia dopo un furto. Il direttore del negozio, il quale ha riferito che il personale addetto alla sicurezza ha notato un uomo con fare sospetto prelevare una felpa e un paio di jeans dagli scaffali prima di recarsi in camerino. Dopo circa 15 minuti, lo stesso è uscito dal camerino con gli indumenti poco prima prelevati e indossati al posto dei suoi vestiti. A quel punto l’uomo è stato fermato dal responsabile della sicurezza. Iniziava a dimenarsi in maniera aggressiva, con l’intento di guadagnarsi la fuga, spintonava energicamente con entrambe le mani l’addetto alla sicurezza dell’esercizio commerciale. Gli Agenti della Polizia intervenuti, dopo aver fermato l’uomo lo hanno identificato. Si tratta di un cittadino parmigiano di 38 anni. Il controllo effettuato sul 38enne permetteva di recuperare il vestiario sottratto (danneggiato nelle etichette) e di individuare nel suo zaino quattro forme di parmigiano. Tutta la merce, quantificata in 102.28 euro, è stata restituita all’avente diritto. L’uomo è stato tratto in arresto per il reato di rapina impropria e posto a disposizione dell’Autorità Giudiziaria procedente presso il proprio domicilio a Salsomaggiore in attesa del giudizio per direttissima. In sede di udienza, tenutasi nella tarda mattinata odierna, l’Autorità Giudiziaria ha convalidato l’arresto e ha disposto per il 38enne il divieto di dimora nel comune di Parma, e l’obbligo di firma.