Tenta il furto in un'abitazione, sorpreso e inseguito dal proprietario

La scorsa notte, un equipaggio dell’Ufficio Prevenzione Generale e Soccorso Pubblico è intervenuto presso questa Via Bernini in seguito alla segnalazione di un furto in atto in appartamento. Giunti sul posto, nelle immediate vicinanze dell’immobile, gli operatori hanno rintracciato un uomo che era stato inseguito dal proprietario dell’abitazione dopo averlo sorpreso mentre tentava di accedere al suo appartamento attraverso il balcone. Ricostruita compiutamente la dinamica dei fatti, il soggetto è stato tratto in arresto per il reato di tentato furto in abitazione aggravato. Su disposizione della locale Autorità Giudiziaria, l’uomo è stato trattenuto presso le camere di sicurezza della Questura, in attesa del rito direttissimo, all’esito del quale è stata disposta l’applicazione della misura della custodia cautelare in carcere.