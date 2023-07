Tenta il furto in un supermercato: fermato dagli Agenti di Comunità

Uomo tenta di fuggire dopo un furto in un supermercato nel quartiere San Leonardo, fermato e denunciato dagli agenti di Comunità della Polizia Locale. L’accaduto risale a qualche giorno fa, quando gli Agenti di Comunità attivi nel Quartiere San Lonardo, durante i consueti controlli del territorio, hanno notato, nel parcheggio di via Venezia, un addetto alla sicurezza di un supermercato inseguire un uomo. Gli agenti sono immediatamente intervenuti e lo hanno bloccato. L’uomo della sicurezza, intanto, li informava che lo stesso aveva appena compiuto un furto all’interno del supermercato. Si era, poi, mescolato ai clienti per darsi, quindi, alla fuga. Gli agenti lo hanno fermato ed accompagnato, per l’identificazione, nei locali del Comando di via del Taglio. Dagli accertamenti è emerso che si tratta di un cittadino italiano senza fissa dimora, gravato da numerosi precedenti. È stato, quindi, denunciato a piede libero per tentato furto.