Tenta di strappare il rolex ad un 17enne di Parma: denunciato 19enne

Ha tentato di strappare il rolex ad un 17enne di Parma, poco dopo aver cercato di rubargli una cassa bluetooth portatile. Un 19enne italiano, residente a Firenze e domiciliato a Forte dei Marmi, è stato denunciato dai carabinieri di Forte dei Marmi che sono riusciti ad individuare ed identificare il giovane responsabile della tentata rapina avvenuta l'8 luglio del 2020.

Due amici di Parma, entrambi 17enni, si trovavano in Versilia per le vacanze estive: mentre si trovavano sul lungomare sono stati avvicinati da un terzo giovane - il rapinatore poi identificato nel 19enne - che ha cercato di strappargli prima la cassa e poi il prezioso orologio. I due avevano reagito e il rapinatore aveva provocato alcune escoriazioni alla mano alle due vittime, per poi allontanarsi in bicicletta. I due minorenni avevano denunciato tutto ai militari di Forte dei Marmi che dopo alcune settimane, aveva individuato il giovane in paese. Al termine del riconoscimento fotografico fatto dalle due vittime il 19enne è stato denunciato per tentato furto e tentata rapina.