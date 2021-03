Tenta una truffa da Mediaworld con i documenti falsi: arrestata 36enne

Ha utilizzato documenti falsi per accedere ad un finanziamento per l'acquisto di alcuni prodotti tecnologici da Mediaworld. Una donna italiana di 36 anni, residente ad Assisi ed arrivata a Parma proprio per mettere in atto la truffa, è stata arrestata dai poliziotti delle Volanti che si sono recati in negozio dopo una segnalazione del titolare.

Il personale del Mediaworld, infatti, si è accorto che nel documento che la donna aveva presentato c'era qualcosa che non andava: la foto era quella di una donna che aveva già messo in atto altri tentativi di truffa. Gli agenti, dopo aver interrogato la donna, sono riuscite a farle ammettere le sue colpe: la carta di identità era falsa. La donna è stata arrestata per possesso di documenti falsi validi per l'espatrio: per lei anche una denuncia per tentata truffa e sostituzione di persona. La 36enne si trova nelle camere di sicurezza della Questura in attesa del processo per direttissima.