Tentano di rubare la cassaforte in un’azienda, le guardie giurate sventano il colpo

Sabato sera, verso le 19.30, due uomini, a bordo di un’utilitaria grigia, hanno forzato il cancello perimetrale e la porta di ingresso di un’azienda di ricambi auto e moto in zona Crocetta, e si sono introdotti all’interno della struttura con lo scopo di rubare la cassaforte, modello roller cash. I movimenti dei malviventi non sono sfuggiti alla centrale operativa Sicuritalia che, ricevuto il segnale di allarme e verificato dalle telecamere di videosorveglianza l’effettiva intrusione in corso, ha prontamente inviato tre pattuglie di Guardie Giurate Sicuritalia. Giunti il loco dopo pochi minuti, gli addetti alla sicurezza Sicuritalia hanno verificato sia all’esterno che all’interno dell’azienda confermando che i malviventi si erano dati alla fuga, lasciando la cassaforte per terra, nei pressi dell’ingresso. Richiesto l’immediato intervento delle Forze dell’Ordine, prontamente giunte sul posto per ricostruire l’accaduto. I successivi accertamenti hanno confermato la presenza di segni di forzatura sia al cancello carraio, sia alla porta d’ingresso, e sancito il fallimento del colpo.