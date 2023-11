Tentano di rubare un Air Pods Pro al Mediaworld: denunciati due georgiani

Tentano il furto di un Air Pods Pro al Mediaworld. Denunciati due georgiani.

Ieri pomeriggio, 10 novembre, gli agenti della Questura sono intervenuti presso il negozio “Mediaworld” in piazzale Balestrieri. Giunti sul posto hanno contattato il responsabile del negozio, il quale ha riferito di aver notato due uomini aggirarsi con fare sospetto nel reparto telefonia del negozio e dopo aver prelevato dagli espositori un dispositivo “air pods pro” custodito nel blister antitaccheggio, lo hanno aperto utilizzando due magneti, e ne hanno nascosto il contenuto in tasca. Poi si sono allontanati verso l’uscita.

Una volta fermati e vistisi scoperti, i due hanno ammesso il furto e hanno riconsegnato ai poliziotti nel frattempo intervenuti il dispositivo rubato e i magneti utilizzati per aprire il blister antitaccheggio.

I due fermati sono stati portati in Questura per essere identificati mediante rilievi fotodattiloscopici da parte del personale della Polizia Scientifica. Gli uomini sono stati identificati per due cittadini georgiani di 25 e 21 anni, entrambi di fatto domiciliati a Bologna e con precedenti di polizia per furto. Al termine dell’attività di indagine, i due sono stati denunciati per tentato furto in concorso e porto abusivo di oggetti atti ad offendere. Il dispositivo integro, del valore di 250 euro, è stato riconsegnato all’avente diritto e i magneti sequestrati.