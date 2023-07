Tentano il colpo in via Emilia Ovest: fanno esplodere il bancomat ma non riescono a rubare nulla. Caccia ai ladri

Fanno esplodere il bancomat, ma non riescono a rubare nulla. E' successo stanotte: di mira la banca Bper di via Bernini, sulla via Emilia Ovest. Sul tentato colpo indaga la Squadra Mobile. L’esplosione ha svegliato alcuni residenti, e immediatamente è scattato l'allarme. Sul posto il personale di Sicuritalia Ivri, i vigili del fuoco e gli agenti della polizia. Non si sono registrati feriti. Immediatamente sono scattate le indagini. Si cercherà di capire se un aiouto potrà essere dato dalle telecamere presenti in zona. Da capire anche se si tratti di una banda venuta da fuori oppure chi ha agito possa essere del nostro territorio.