Tentano l'assalto ad un magazzino di Lemignano: bloccati ed arrestati sul tetto dai carabinieri

Erano già saliti sul tetto del magazzino ed erano pronti ad assaltare un magazzino per mettere a segno un furto. Avevano pensato a tutto: l'attrezzatura per salire sul tetto e colpire dall'interno, le imbragature, gli apparecchi per disturbare le frequenze delle forze dell'ordine. Quattro moldavi sono stati bloccati ed arrestati nella serata di ieri a Lemignano di Collecchio mentre si trovavano nella ditta Roby profumi: l'intuito di un carabiniere della stazione di Sala Baganza fuori servizio, che stava passando in zona insieme alle moglie, ha permesso ai colleghi di intervenire tempestivamente e di sventare il blitz. I quattri banditi - che ora si trovano in via Burla - sono stati bloccati sul tetto dai carabinieri di Collecchio anche grazie all'intervento dei Vigili del Fuoco che hanno fornito un'autoscala ai militari.

Il piano dei banditi - naufragato grazie ai carabinieri - era di entrare calandosi all'interno dal tetto: in pochi minuti, dopo l'allarme del collega, i carabinieri hanno circondato la zona, fermato i complici dei banditi sul tetto che erano su un furgone, sono saliti sul tetto e hanno bloccato anche gli altri banditi. In un primo momento i quattro hanno cercato di giustificarsi sostenendo di essere operai ma hanno dovuto poi ammettere le loro reponsabilità. I militari, durante le perquisizioni, hanno trovato oltre all’attrezzatura sul tetto, circa 4 mila euro in contanti, passamontagna, maschere e altro materiale per il travisamento, apparecchi per disturbare le frequenze, alcuni telefoni cellulari, numerosi attrezzi da effrazione ed un'Opel Meriva.







