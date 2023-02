Tentata rapina nei pressi del Bar Gianni: accoltellato un uomo

È stato ricoverato nell'area Codice Rosso dell'Ospedale Maggiore di Parma, l'uomo, un ventenne originario di Fidenza accoltellato questo pomeriggio nei pressi del Bar Gianni attorno alle 17:30. Dai primi rilievi effettuati dalla Polizia potrebbe trattarsi di un tentativo di rapina andato a vuoto. La vittima presenta ferite da taglio superficiali e attualmente si trova in Ospedale in attesa di essere ascoltato dagli inquirenti. Non sarebbe in pericolo di vita.