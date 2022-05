Accoltellò un 62enne a Corniglio: 29enne condannato a 7 anni

Un giovane di 29 anni, che accoltellò un 62enne residente in strada Val Parma a Corniglio, è stato condannato in primo grado a sette anni di carcere. L'udienza si è svolta ieri in un aula del Tribunale di Parma. L'episodio risale alle ore 12.30 del 5 settembre del 2021. La vittima, aggredita ed accoltellata dal 29enne e poi ricoverata in ospedale in prognosi riservata, si trovava sul posto quasi per caso. Abitava infatti in strada Val Parma: il 29enne stava litigando pesantemente con la fidanzata quando il 62enne è sceso per far notare ai due che stavano alzando troppo la voce.

Secondo la ricostruzione dei carabinieri di Corniglio a quel punto il 29enne avrebbe estratto un coltello - con una lama da 5 centimetri - da un marsupio ed ha colpito il 62enne. I militari sono arrivati in pochi istanti ed hanno arrestato il giovane, residente a Milano e con qualche precedente di polizia. Il coltello, gettato nel cortile, è stato sequestrato dai carabinieri

La coppia, arrivata a Corniglio per questioni turistiche, aveva soggiornato all'interno di un ostello, insieme ad alcuni amici. Lungo la strada Val Parma i due si erano fermati ed avevano iniziato a litigare in strada, proprio davanti all'abitazione del 62enne.

Secondo le prime informazioni il 29enne, dopo essersi allontanato, è tornato sul posto ed ha iniziato a prendere a calci e pugni l'auto del 62enne, che ha reagito. ne è nata una collutazione. Ad un certo punto il 29enne ha preso il coltello a serramanico e ha ferito, con una sola coltellata, il 62enne, che è caduto a terra.