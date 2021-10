Choc a Fidenza, accoltellato il parroco: arrestato un ospite della chiesa

Ha tentato di uccidere Don Mario, il parroco della parrocchia di Santa Maria Annunziata di Fidenza, colpendolo prima con calci e pugni e poi con alcune coltellate, una delle quali ha raggiunto la vittima in pieno volto. Un 57enne senzatetto di origini milanesi - che da qualche mese era ospite della parrocchia nelle stanze riservate ai bisognosi - è stato arrestato nella serata di mercoledì 13 ottobre dai carabinieri di Fidenza con l'accusa di tentato omicidio, lesioni gravissime e sfregio permanente del viso. Il parroco è ricoverato in ospedale in gravi condizioni di salute

Il gravissimo episodio si è verificato ieri sera, mercoledì 13 ottobre, poco dopo le ore 23. Don Mario, il parroco della centrale parrocchia di Santa Maria Annunziata, ha chiesto al 57enne senzatetto - ospite della struttura religiosa da alcuni mesi - di abbassare la musica. La reazione dell'uomo è stata da subito molto violenta: ha infatti colpito il prete con calci e pugni. A quel punto Don Mario ha chiamato i carabinieri, dopo essersi rifugiato in una stanza: l'aggressore, però, ha sfondato la porta ed è entrato, armato di un coltello a serramanico di oltre 20 centimetri. Il 57enne ha iniziato a colpire il parroco, che ha provato a difendersi, parando i colpi. Uno dei fendenti lo ha raggiunto al volto, provocandogli una profonda ferita.

A quel punto, disperato, il prete è riuscito a disarmare l’aggressore con una spallata e si è rifugiato in bagno, cercando al contempo di medicarsi e arginare la copiosa fuoriuscita di sangue. Con l’assalitore alle costole, che lo percuoteva e minacciava, insultandolo, è riuscito a scendere le scale fino al piano di sotto, per raggiungere la strada e chiedere aiuto. Proprio in quel momento sono arrivati i carabinieri di Fidenza che lo hanno messo in salvo. I militari hanno bloccato ed immobilizzato il 57enne, che lo stava seguendo.

Don Mario è stato portato in ospedale dove, con grande forza, ha raccontato agli investigatori quanto era successo, mentre i medici lo medicavano per cercare di limitare i danni dei colpi ricevuti. La prognosi finale è stata severa e il parroco verrà rivalutato nei prossimi giorni. Il 57enne è stato arrestato con le accuse di tentato omicidio, lesioni gravissime e sfregio permanente del viso, uno delle nuove figure delittuose introdotte dalla legislazione inerente il “Codice Rosso”. L'aggressore è nel carcere di via Burla.