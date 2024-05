Il 61enne che ha tentato di uccidere la compagna era in carcere per omicidio

Il 61enne che ha aggredito la compagna di 54 anni nella serata di lunedì 6 maggio a Mezzani Inferiore era stato condannato, anni fa, per un omicidio e si trovava nel carcere di via Burla per scontare la pena dell'ergastolo. L'uomo, di origine pugliese, secondo gli inquirenti era legato alle cosche della criminalità organizzata della zona di Bari. Il 61enne si trovava in regime di semilibertà quando l'altro giorno ha lanciato una bottiglia di acido in faccia alla compagna di 54 anni, ora ricoverata nell'area rossi del pronto soccorso dell'Ospedale Maggiore di Parma. Da cinque mesi l'uomo si trovava in regime di semilibertà. Lavorava all'interno di un'azienda del Parmense e la sera aveva l'obbligo di rientrare in carcere.

Il tentato femminicidio a Mezzani Inferiore

Verso ore 21 di lunedì 6 maggio un 61enne italiano, fuori dal carcere in regime di semilibertà, al culmine di una furiosa lite avrebbe prima lanciato una bottiglia di acido sul volto della compagna e poi l'avrebbe accoltellata ad un fianco. Sarebbero stati i vicini, che hanno sentito le urla della donna, ad avvertire i soccorsi e i carabinieri, che sono arrivati sul posto in pochi minuti. Dopo un inseguimento di 300 chilometri l'uomo è stato bloccato ed arrestato presso un'area di servizio Badia al Pino, vicino al casello di Arezzo. Le operazione sono stati portate avanti dai militari del Nucleo Investigativo del Reparto Operativo dei Carabinieri di Parma, in collaborazione con i militari di Figline Valdarno, nella città metropolitata di Firenze ed Arezzo e con la polizia stradale di Arezzo. La 54enne ha riportato ustioni al volto ed ha una prognosi di 15 giorni. E' rimasta ferita anche ad un fianco per la coltellata inferta dal 61enne. Fortunatamente non è in pericolo di vita.