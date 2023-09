Tenta il suicidio in un'abitazione di Montechiarugolo: i carabinieri entrano e lo salvano

Nel pomeriggio del 5 settembre i carabinieri della Stazione di Monticelli Terme sono stati attivati dalla Centrale Operativa di Parma, poiché i colleghi di Reggio Emilia erano sulle ricerche di un uomo sofferente di problemi di salute e particolarmente fragile emotivamente, che aveva fatto

perdere le proprie tracce e ricercato attivamente dai carabinieri di quella provincia, oltre che dai suoi parenti. Purtroppo il momento di difficoltà che stava attraversando la persona scomparsa, in passato l’aveva indotto a compiere atti autolesionisti aumentando l’ansia e la preoccupazione dei familiari.

I carabinieri, approfondendo le indicazioni ricevute dai familiari e dai Carabinieri di Reggio Emilia conoscitori della persona scomparsa, sono riusciti a reperire un domicilio del soggetto proprio nel comune di Montechiarugolo risultato chiuso e di cui solo lo scomparso deteneva le chiavi. Temendo

per l’incolumità dell’uomo, i Carabinieri, con la collaborazione dei vigili del fuoco riuscivano ad accedere nei locali, dove effettivamente veniva rinvenuta la persona che aveva tentato un insano gesto, previo soffocamento con delle fascette in plastica da elettricista, venendo immediatamente

liberato dal laccio ed affidato al personale 118 già presente sul posto.

La tempestività dell’azione, avvenuta in stretta sinergia fra i Carabinieri di Monticelli Terme, Parma e Reggio Emilia, unitamente alle preziose informazioni dei parenti dell’uomo, hanno permesso di intervenire con grande tempestività, salvando una vita umana, trasportata al pronto soccorso di Parma in codice giallo, ma non in pericolo di vita.