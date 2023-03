Borgotaro, scossa di terremoto: 3.1 di magnitudo

Un terremoto di magnitudo 3.1 è stato avvertito nella zona di Borgo Val di Taro a 7 chilometri di profondità. L'Appennino torna a tremare. Secondo la scala Richter, un evento sismico di magnitudo 3.1 è classificato come terremoto "molto leggero"e descritto nel modo seguente: spesso avvertito, ma generalmente non causa danni. Il terremoto è stato localizzato da: Sala Sismica INGV-Roma. Non si segnalano danni a edifici.