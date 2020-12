Scossa di terremoto in Croazia avvertita anche nel parmense

La forte scossa di terremoto di magnitudo 6.4, che è avvenuto oggi, martedì 29 dicembre in Croazia, è stata avvertita anche nel parmense, in città e in alcuni comuni della provincia di Parma. La scossa, secondo le prime stime dell'Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia (Ingv). ha l'epicentro localizzato intorno a Petrinja, una cinquantina di km a sud di Zagabria. In Croazia ci sono stati numerosi danni ed alcune vittime.