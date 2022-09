Terremoto a Genova, scossa avvertita anche in Alta Valtaro e Valparma

Una forte scossa di terremoto è stata avvertita a Genova alle 15.39 di giovedì 22 settembre. L'Ingv ha dapprima stimato una magnitudo provvisoria tra 3.9 e 4.4 d'intensità con epicentro a Bargagli, poi accertata a 4.1. La scossa è stata avvertita anche in alta Val Taro e in Valparma.

Secondo Regione Liguria da una prima verifica da parte della sala della protezione civile regionale non si segnalano feriti gravi o danni. Un uomo è caduto da una scala in via Valtrebbia a causa della scossa ma, fortunatamente, ha riportato lievi traumi.

A seguito del terremoto registrato dall'istituto nazionale di geofisica e vulcanologia, la sala situazione Italia del dipartimento della protezione civile si è messa in contatto con le strutture locali del servizio nazionale della protezione civile.