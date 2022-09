Terremoto, scossa in Appennino Modenese con magnitudo tra 3,7 e 4

Scossa di terremoto alle 17.47 sull'Appennino modenese, con magnitudo intorno a 4. L'epicentro si trova nella zona di Frassinoro, vicino al parco regionale dell'Alto Appennino modenese e non lontano dal confine toscano (provincia di Lucca). L'istituto Ingv, secondo le stime provvisorie, indica una magnitudo tra 3,7 e 4,2. Nella zona sono seguite poi altre due scosse più lievi: una seconda in territorio modenese con magnitudo tra 2,9 e 3,4, alle 17.49, e una terza, alla stessa ora, in provincia di Lucca (Fosciandora) con magnitudo 3,2.