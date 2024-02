Terremoto nel Parmense, ben 34 scosse in poco più di 24 ore

Dopo le ultime sette scosse registrate dall'Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia dalla mezzanotte del 21 febbraio (in provincia di Parma tra Felino, Terenzo, Calestano, Fornovo e Langhirano), la più forte delle quali di 3.1 alle 3,19 proprio in zona Langhirano, sale a 34 il numero totale di scosse ufficialmente registrate nelle ultime 24 ore. L'ultima in ordine di tempo risale alle 6.12 di stamattina, 21 febbraio, a Felino (magnitudo 2.4).

La più forte rimane quella di ieri pomeriggio alle 14.46 nei pressi di Calestano con magnitudo 3.8.