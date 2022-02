Terremoto: scossa di magnitudo 3.6 sentita anche nel parmense

Nuova scossa di terremoto a pochi chilometri da Parma. Il sisma, di magnitudo 3.6 è stato registrato dall'Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia alle ore 20.47 di oggi, domenica 13 febbraio con epicentro a 2 chilometri da comune di Carpineti, in provincia di Reggio Emilia. Il terremoto è avvenuto ad una profondità di 26 chilometri e non avrebbe provocato danni a persone o cose. Sono in corso gli accertamenti tecnici per verificare eventuali situazioni anomale.

IN AGGIORNAMENTO