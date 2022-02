La terra trema ancora: tre scosse di terremoto in poco più di un'ora, la più forte di magnitudo 4.3

Paura. Tanta. Per via di due scosse di terremoto in un'ora. La prima di magnitudo 4.0, registrata alle 19.55, a una profondità di sette chilometri con epicentro a quattro chilometri da Bagnolo in Piano. Scossa breve, ma comunque avvertita nel Parmense, così come a Reggio, Modena e in altre province.

Una seconda scossa, più forte, è stata avvertita alle 21 a una profondità di 6 metri, con magnitudo di 4.3 ed epicentro a Correggio. Anche questa è stata avvertita nella nostra provincia. Alcuni cittadini sono scesi in strada ma, al momento, non sono stati registrati danni a persone o cose. C'è poi stata anche una terza scossa, più blanda, di 2.6, sempre con epicentro a Correggio, alle 21.14. La scossa è stata avvertita anche nelle aree di confine di Lombardia e Veneto. Al momento non si segnalano danni a persone o cose, ma sono già partite le prime ricognizioni.

Molti si sono ricordati del sisma che colpì duramente Parma e l'Emilia Romagna esattamentre dieci anni fa. La Regione ha fatto sapere che "sono in corso verifiche della Protezione civile, dei vigili del fuoco e delle forze dell'ordine. Attivato anche il sistema di Protezione civile regionale".

Il presidente della Regione, Stefano Bonaccini, che si è ripetutamente sentito con il capo del Dipartimento nazionale della Protezione Civile, Fabrizio Curcio, è al Centro operativo della Protezione civile regionale di Marzaglia (Mo) per un più efficace contatto con i sindaci e gli amministratori locali. Lì si trova anche la direttrice della Protezione civile regionale, Rita Nicolini. Gli assessori regionali Irene Priolo e Alessio Mammi sono nei Centri operativi di Bologna e Reggio Emilia. Il sistema regionale di Protezione civile, da subito allertato, è in contatto costante con il Dipartimento nazionale della Protezione civile.

